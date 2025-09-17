Оба погибли 10 декабря 2024 года при выполнении боевых задач.

Во владимирской школе №13 состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших братьях-выпускниках — Сергее и Егоре Котовых.Братья родились и выросли во Владимире. После окончания школы они получили высшее образование и продолжили службу в УМВД России по городу Владимиру в звании лейтенантов.Приняв решение отправиться на специальную военную операцию, Сергей и Егор проявили мужество и преданность Родине. За выдающиеся показатели в службе они были награждены благодарностями.Оба погибли 10 декабря 2024 года при выполнении боевых задач. За героизм их посмертно наградили орденом Мужества.Мемориальные доски установили в рамках проекта «Помним! Чтим! Гордимся!», который реализует Владимирское региональное отделение организации семей погибших защитников Отечества.