Пошли как-то мастер и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли, смотрят: кабель перепахан, жилы скручены... Мастер:
- Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись.
- Все понял.
- Бей!
Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.
- Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду...
Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):
- Какая падла ток включила?!
