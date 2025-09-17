Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Кольчугинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который незаконно срубил десятки деревьев. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый вырубил 80 берёз и елей на территории особо защитных участков Есиплевского лесничества. Мужчина планировал продать древесину на дрова, однако нанёс ущерб природе, который превысил 2 млн рублей.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд. Прокурор также подал гражданский иск с требованием взыскать с обвиняемого полную сумму ущерба.В рамках расследования на его автомобили марки «ГАЗ», которые использовались для совершения преступления, наложен арест.