В декабре 2024 года ей предложили регистрировать иностранцев за вознаграждение.

В Коврове Владимирской области прокуратура направила в суд дело о фиктивной регистрации 11 иностранцев. Местная жительница обвиняется в преступлении по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан). Об этом рассказали в прокуратуре региона.В декабре 2024 года ей предложили регистрировать иностранцев за вознаграждение, и за месяц она «прописала» в своей двухкомнатной квартире 11 человек, получив по 1000 рублей за каждого. При этом, женщина не собиралась реально предоставлять им жилье.Теперь ей грозит штраф до полумиллиона рублей. Дело передано в Ковровский городской суд.