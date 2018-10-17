Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФРФ) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Модуль «Видеообщение в интернете» содержит обзор программ для видеообщения в сети, а также дополнительные материалы для обучения людей, уже освоивших базовые навыки работы в сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы для видеообщения: освоят их установку, узнают различия и преимущества, освоят функционал.

Компания Ростелекомом и Пенсионный Фонд России (ПФРФ) представили седьмую часть расширенного курса по программе Азбука Интернета. Модуль Видеообщение в интернете содержит обзор программ для видеообщения в сети, а также дополнительные материалы для обучения людей, уже освоивших базовые навыки работы в сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы для видеообщения: освоят их установку, узнают различия и преимущества, освоят функционал.Ростелеком и ПФРФ реализуют проект Азбука интернета уже несколько лет, постоянно дополняя его модулями по востребованным темам. Тематику разработок определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на . Там же размещена доступная для скачивания электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект методических материалов к каждому уроку.Материалы программы Азбука интернета могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.* * *Обучающее пособие и интернет-портал Азбука интернета разработаны в рамках Соглашения между ПАО Ростелеком и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного 22 января 2014 года. Цель сотрудничества – облегчение доступа представителей старшего поколения к государственным услугам в электронном виде и повышение качества их жизни.Материалы учебной программы и учебно-методического пособия Азбука Интернета получили рецензию Института информатизации образования Российской академии образования. Согласно заключению Института, представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.