В ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по сектору Газа.

В ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщили представители пресс-службы армии.Минувшей ночью в 200-тысячном городе Беер-Шеве упал реактивный снаряд. Он повредил постройки, но не причинил жертв.Самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в секторе Газа в ответ на ракеты, которые были выпущены по Израилю.Пока не поступало никакой информации о наличии потерь с палестинской стороны. Это первый обмен ракетно-бомбовыми ударами между сторонами конфликта за последние два месяца и пятый с начала года, напоминает РИА Новости.