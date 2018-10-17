Матчем в Тель-Авиве между местным Маккаби и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Игра получилась непростой, но очень интересной. На этих баскетбольных качелях последнее слово осталось за российской команды – 89:86.

Матчем в Тель-Авиве между местным "Маккаби" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Игра получилась непростой, но очень интересной. На этих баскетбольных "качелях" последнее слово осталось за российской команды – 89:86.ЦСКА начал игру достаточно активно и безбоязненно для гостей. Первая четверть осталась за москвичами – 24:22. Во второй четверти армейцы продолжали оказывать давление на хозяев и увеличили отрыв – 50:46. Однако, "Маккаби" сдаваться не собирался и третья четверть осталась за ним – 22:17. Но в концовке ЦСКА был лучше и выиграл с разницей "+3".