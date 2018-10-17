С момента объявления о беременности Меган Маркл прошло лишь несколько дней, а герцогиня уже позволила себе отказаться от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом.

С момента объявления о беременности Меган Маркл прошло лишь несколько дней, а герцогиня уже позволила себе отказаться от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом.Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться.На одну из официальных встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке явно не по размеру. С прической и макияжем Маркл не возилась, она просто кое-как собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы. Но больше всего вопросов вызвала обувь герцогини – на миниатюрных ножках Меган красовались тяжелые капытообразные ботильоны. При этом экс-актриса сильно располнела и выглядела расплывшейся.Народ не одобрил образ жены принца Гарри, ведь сам внук Елизаветы II для мероприятия принарядился. Многие нашли оправдание Меган, мол, она беременна, а значит просто не может пользоваться косметикой и носить каблуки, другие на это ответили, что даже в таком положении можно было бы надеть платье и причесать волосы. В Сети разгорелся нешуточный спор.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца, малыш должен родиться весной 2019 года.