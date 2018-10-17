Ольга Рапунцель на Доме-2 прошла, что называется, и Крым, и рым. На скандальной телестройке с кем только в одной койке она не оказывалась! Но забеременела в итоге от Дмитрия Дмитриенко. И 1 апреля в прямом эфире родила девочку. Правда, малышка, судя по всему, пойдет по стопам распутной мамочки. Ольга, как оказывается, все для этого делает.

Ольга Рапунцель на "Доме-2" прошла, что называется, и Крым, и рым. На скандальной телестройке с кем только в одной койке она не оказывалась! Но забеременела в итоге от Дмитрия Дмитриенко. И 1 апреля в прямом эфире родила девочку. Правда, малышка, судя по всему, пойдет по стопам распутной мамочки. Ольга, как оказывается, все для этого делает.После родов она вернулась на "Дом-2" – в это олицетворение Содома и Гоморры наших дней. Беспорядочные половые связи, мордобои, интриги и скандалы – все это происходит на глазах у ребенка. И молодая мама не только этого не стесняется, но и гордится.Но ролик, который появился в социальной сети Instagram, по своему омерзению превзошел, кажется, все. Маленькая Василиса сидит на руках у бессовестной мамаши, а та пальцами наяривает ей интимную зону. Возможно, сама Оля и привыкла так себя удовлетворять еще с юности, но зачем же ребенка приучать к этому, да еще и таких лет?!"Руки прочь из промежности ребенка!", "Это привычка, я так своим детям не тереблю", "Все стебут эту ситуацию из-за рапкиного проститутошноного прошлого, типа "рука все еще помнит, "Подмывать это одно, а сидеть и натирать это совсем другое", – возмущаются люди.Стоит напомнить, что Василиса – непременная свидетельница и сексуальных утех похотливых родителей. "После родов мы стали заниматься сексом чаще, – улыбается Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю, говорю, что нужно дочку уложить спать. Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь". Оля признается, что иногда стонет и кричит во время коитуса так, что дочка часто просыпается и плачет от ужаса. Но теперь она явно знает, как ублажить ребенка, чтобы тот не волновался...