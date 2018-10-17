Бессменная ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ксения Бородина вместе со старшей дочерью Марусей уехала на Сейшелы, где расположена вторая съемочная площадка телепроекта. женщина призналась, что очень страдает по оставленным в России мужу и младшей наследнице, и заявила. что семья – самое важное в жизни.

Бессменная ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина вместе со старшей дочерью Марусей уехала на Сейшелы, где расположена вторая съемочная площадка телепроекта. женщина призналась, что очень страдает по оставленным в России мужу и младшей наследнице, и заявила. что семья – самое важное в жизни.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала несколько фотографий с Сейшельских островов. Туда на несколько дней телеведущая приехала по работе. На протяжении многих лет Ксения является бессменной ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2".Однако, по признанию самой Бородиной, для нее самое важное – семья. У телеведущей есть муж, дагестанский бизнесмен Курбан Омаров, и две дочери: Маруся и Тея. Отметим, что старшую наследницу Ксения захватила с собой на Сейшелы, и между съемками мать и дочь посещают разные интересные места на островах. Так, недавно Ксения и Маруся посмотрели на огромных черепах.Разумеется, Бородина скучает и по оставленным в России мужу и младшему ребенку. "я когда без своей семьи, как без рук (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Ксения в своем аккаунте в социальной сети. "когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком 🤣 он вечно удивляется, что за приступы любви вдруг меня настигли))) без семьи всегда плохо, это самое важное что есть у нас в жизни", – заключила Бородина.Ксения призналась, что теперь стала страдать от различных страхов. Она рассказала: "стала жутко бояться самолетов, никогда не было фобии, всегда спокойно ложилась спать , даже могла забыть пристегнуться, а сейчас от каждого неровного движения просыпаюсь, начинается паника, все время начинаю гнобить себя, зачем села в этот самолет, оно мне надо было ((( жду пятницу, хотя только вчера прилетела)))) ♥️ скучаю", – завершила откровенную запись телеведущая.