Вторая, запущенная в ночь на 17 октября из сектора Газа ракета упала в Средиземное море на уровне центральной части Израиля напротив Гуш-Дана — агломерации так называемого Большого Тель-Авива.

Вторая, запущенная в ночь на 17 октября из сектора Газа ракета упала в Средиземное море на уровне центральной части Израиля напротив Гуш-Дана — агломерации так называемого Большого Тель-Авива.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало государственное израильское радио "Кан".Другая ракета, по данным ЦАХАЛа (вооруженные силы Израиля), была выпущена из сектора Газа по городу Беэр-Шева, располагающегося в пустыне Негев на юге страны. Она попала в жилой дом, причинив ему разрушения, раненых и погибших нет.Данный ракетный обстрел Беэр-Шева стал первым с 9 августа 2018 года. До этого 200-тысячный город не подвергался обстрелам четыре года.По Тель-Авиву боевики не стреляли с момента завершения военной операции израильской армии "Нерушимая скала" в палестинском анклаве, которая длилась 50 дней в июле-августе 2014 года.В ответ на ракетные обстрелы израильская авиация начала наносить авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа. В частности, бомбы упали в районе города Рафах, где ранения получили не менее трех арабов.С начала 2018 года это уже пятый обмен ударами между палестинскими боевиками и израильскими военными. 16 октября министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил общественности, что необходимы "очень жесткие удары" по сектору Газа, чтобы прекратить насилие, продолжающееся с конца марта.17 октября правительство Израиля проведет по этому поводу специальное заседание.