Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сообщил, что не планирует пока завершать карьеру. Следующий бой 39-летний Поветкин проведет весной в Англии.

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сообщил, что не планирует пока завершать карьеру. Следующий бой 39-летний Поветкин проведет весной в Англии.В сентябре Александр проиграл британцу Энтоши Джошуа в поединке за три чемпионских титула. Реванш не был предусмотрен условиями боя. Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что Поветкин проведет еще максимум три боя. Однако сам Александр пока не собирается покидать ринг."Пока есть желание — буду боксировать дальше. Здоровье отличное, настроение тоже. Заканчивать с боксом я не собираюсь. Следующий бой, скорее всего в апреле в Англии. Пока не знаю с кем. Трудно сказать, сколько впереди еще боев. Все будет зависеть от моего настроения. Я думаю, будет еще не один бой и не два", — приводит слова Поветкина ТАСС.