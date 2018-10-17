Супруга президента Франции Брижит Макрон надела на важный прием платье, которые не скрыло ее болезненную худобу. Фотографии были опубликованы в Instagram.

Супруга президента Франции Брижит Макрон надела на важный прием платье, которые не скрыло ее болезненную худобу. Фотографии были опубликованы в Instagram.Брижит Макрон часто называют иконой стиля. Практически все ее наряды безупречны. Несмотря на возраст она не стесняется фигуры и продолжает носить короткие платья.Недавно первая леди Франции посетила вместе с мужем торжественный ужин, проходивший в Елисейском дворце в честь визита президента Кореи и его жены. Для мероприятия Брижит выбрала длинное темно-синее платье с коротким рукавом. Пользователи социальных сетей сразу обратили внимание на тонкие руки Брижит. Они назвали ее худобу болезненной и посоветовали ей набрать несколько килограммов.Ранее в семье президента Франции произошел конфликт. Супруги ругались так громко, что их крики даже услышали охранники за дверью. По словам одного из них, Брижит находилась в состоянии крайней ярости и требовала от Эммануэля прекратить "идиотские выходки".Напомним, что в Сети не раз появлялись слухи о том, что глава Франции предпочитает мужчин. Желтая пресса считает, что брак с Брижит является всего лишь прикрытием для Макрона. Сам президент все слухи категорически отрицает.