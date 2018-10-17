Черногория не связывает попытку госпереворота в стране в октябре 2016 года с Россией в целом, речь идет об обвинении лишь отдельных сотрудников служб безопасности, заявил главный специальный прокурор Миливое Катнич.

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране в октябре 2016 года с Россией в целом, речь идет об обвинении лишь отдельных сотрудников служб безопасности, заявил главный специальный прокурор Миливое Катнич."Я никогда не обвинял официальную Москву. Российское государство — это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150 миллионов россиян. Я обвинял отдельных сотрудников служб безопасности, агентов ГРУ и отдельных казаков. Если это — официальная Москва, тогда мы ее обвинили", — пояснил Катнич изданию "Дан".Осенью 2016 года по подозрению в организации вооруженного переворота в день парламентских выборов были задержаны 20 человек – граждане Сербии, Черногории и России. В их числе Эдуард Шишмаков (фигурирующий также под фамилией Широков) и Владимир Попов. Власти страны после этого неоднократно обвиняли Москву в причастности к попытке путча. Россия обвинения неоднократно отвергала, напоминает РИА Новости.В частности, накануне МИД России в очередной раз заявил, что обвинения в адрес Москвы о причастности к попыткам организации госпереворота не с лучшей стороны характеризует систему правосудия в Черногории, поскольку они абсурдны. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Катнич уже почти 2 года занимается активным поиском несуществующих "неопровержимых доказательств" того, что в этих событиях якобы участвовали агенты ГРУ.