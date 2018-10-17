Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность, что чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов останется в этой лиге. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе российского бойца в Bellator.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность, что чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов останется в этой лиге. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе российского бойца в Bellator.После боя за звание чемпиона мира с ирландцем Конором Макгрегором, защитивший свой титул Нурмагомедов стал участником драки с представителями команды ирландца. Руководство UFC сочло подобное поведение Хабиба неправомерным и пригрозило ему штрафом, дисквалификацией и лишением чемпионского титула. Нурмагомедов же в ответ пригрозил переходом из UFC в Bellator.Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб никуда не уйдет. "Не беспокойтесь, всё в порядке. У нас хорошие отношения с Хабибом. Кто будет его следующим соперником – пока не знаю. Мы об этом пока не говорили. Решим этот вопрос потом. Главное, что Хабиб остается в UFC", -приводит слова Уайта РИА Новости.