Отец российской от-кутюр Слава Зайцев ушел из мира высокой моды – сезонных коллекций он решил больше не выпускать. Мол, возраст не тот, сил не хватает, да и молодым надо дать дорогу. Поэтому на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в этот раз он был в качестве почетного участника – представлял проект Наследие. Это сочетание нескольких коллекций прошлых лет – Русские сезоны в Париже, Посвящение Christian Dior и New Look. А после дефиле с ним за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.

Отец российской от-кутюр Слава Зайцев ушел из мира высокой моды – сезонных коллекций он решил больше не выпускать. Мол, возраст не тот, сил не хватает, да и молодым надо дать дорогу. Поэтому на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в этот раз он был в качестве почетного участника – представлял проект "Наследие". Это сочетание нескольких коллекций прошлых лет – "Русские сезоны в Париже", "Посвящение Christian Dior" и New Look. А после дефиле с ним за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.Славе Зайцеву – 80. Он, как говорят, много лет борется с болезнью Паркинсона, из-за проблем с суставами с трудом ходит, опираясь на палку и руку помощника, почти шепотом и неразборчиво говорит. Но всегда одет с иголочки, все так же белозубо улыбается и остается неизменно приветлив."В прошлом году я отдыхал в Турции у друзей, в этим летал туда уже по делам – планирую там бизнес, а скоро поеду вту курортную страну на показ своей коллекции, – рассказал мэтр. – Приглашают меня и в среднюю Азию – Ташкент, Киргизию. Но когда все успеть?! Несколько раз год летаю во Францию – у меня же в Париже квартира. Провожу там по три-четыре дня. Сейчас вот опять собираюсь навестить, посмотреть, все ли там в порядке, сделать все коммунальные платежи".Зайцев отошел от дел в Москве, потому что знает – сын Егор и внучка Маруся будут достойными продолжателями дела, которому он посвятил всю жизнь. "Маруся (окончила с отличием школу, занимается фотографией, рисует, шьет, выступала на показах своего звездного дедушки, а в планах стать художником-модельером – Прим. ред.) сейчас делает дипломную работу в вузе – снимает фильм, – улыбается Зайцев. – А Егор немножко болел, но сейчас восстанавливается и скоро выйдет на работу в Дом моды, будет делать свои коллекции. Я-то с ними завязал, а ему только предстоит себя реализовать. Но я в нем уверен и совершенно спокоен. Хотя финансовая ситуация, как и везде, не самая простая – денег не хватает".Вячеслав Михайлович столичной суете предпочитает подмосковную жизнь – с 2000 года живет в подмосковном селе Каблуково, в живописной местности на обрывистом берегу реки Воря. Там он построил 900-метровую "дачу-музей" с манекенами, платьями, журналами мод, картинами. Модельер надеется, что наследники впоследствии откроют этот уникальный "творческий центр", как он сам его называет, для всех ценителей моды.