Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 17 октября, одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий условия предоставления компенсации за уплату взносов на капитальный ремонт. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая норма упростит получение социальной поддержки для пожилых людей. За законопроект проголосовало абсолютное большинство депутатов.

Нижняяпалата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 17 октября,одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий условия предоставлениякомпенсации за уплату взносов на капитальный ремонт. По словам спикераГосдумы Вячеслава Володина, принятая норма упростит получение социальнойподдержки для пожилых людей. За законопроект проголосовало абсолютноебольшинство депутатов.Нормативно-правовойакт вносит изменения в статью 171 Жилищного кодекса России.Законопроект вводит норму, в соответствии с которой документы иинформация, подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капремонтмногоквартирного дома, будут направляться в органы социальной защиты несамими гражданами, а владельцами специального счета и фонда капитального ремонта. У самих жильцов эти сведения запрашивать больше не будут.СпикерГосдумы Вячеслав Володин напомнил, что возможность получениякомпенсаций за уплату взносов на капремонт предусмотрена российскимзаконодательством. "Это мера социальной поддержки, прежде всего, пожилыхлюдей – тех, кто старше семидесяти лет, одиноких пенсионеров", -пояснил председатель нижней палаты.Однакона текущий момент, посетовал законодатель, льгота гражданинупредоставляется только если он доказал отсутствие задолженности закапитальный ремонт. Володин подчеркнул, что для этого пожилому человекуприходится лично заниматься оформлением права на льготу – ездить вразличные учреждения, предоставлять информацию в уполномоченные органы.Спикер отметил, что по принятому депутатами законопроекту информацию об отсутствии долга будут направлять владельцы специального счета и фонда капремонта, причем сделать это будет необходимо в течение пяти дней."Этанорма законопроекта, принятого в первом чтении, существенно облегчитлюдям пожилого возраста получение социальной поддержки", – резюмировалВолодин.Напомним,на пленарном заседании 17 октября спикер также депутатам вначале следующего года обсудить ход реализации законов о защите правдольщиков и реновации. По его словам, парламентарии должныконтролировать исполнение норм и законов.