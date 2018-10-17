Эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали список самых вредных продуктов для организма человека.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали список самых вредных продуктов для организма человека.Наиболее опасными они назвали дешевые колбасы и колбасные изделия из обработанных мясных продуктов. В них содержатся токсичные канцерогены, которые могут спровоцировать раковую опухоль пищеварительной и мочеполовой системы.В список также вошли консервы и дешевые полуфабрикаты из-за наличия в них фосфатов и трансжиров. Консервированная рыба из-за окисления дешевой банки может начать выделять тяжелые металлы.Дешевые сыры специалисты тоже посчитали вредными, потому что большинство из них сделано из маргарина, а не молока. Маргарин может вызвать ожирение, привести к болезням пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы.Ранее китайские ученые обнаружили смертельную опасность в бургерах. Оказалось, что употребление сэндвичей три и более раз в неделю повышает риск возникновения астмы. Медики отметили, что другие вредные продукты не оказывают столь негативного влияния на здоровье. Эксперты привели в пример сладкие газированные напитки, указав, что их пагубное действие гораздо "скромнее", чем у бургеров.