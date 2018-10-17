В будущем году Александр Буйнов отметит 30-летие сольной карьеры. Правда, не все родственники приняли его стремление уйти вдруг певцы из клавишников ансамбля Веселые ребята, в котором за 16 лет работы получил всесоюзную популярность

В будущем году Александр Буйнов отметит 30-летие сольной карьеры. Правда, не все родственники приняли его стремление уйти вдруг певцы из клавишников ансамбля "Веселые ребята", в котором за 16 лет работы получил всесоюзную популярностьМать Александра Буйнова училась в консерватории по классу фортепиано и окончила ее с отличием. Всем трем своим сыновьям она дала начальное музыкальное образование – была уверена, что сольфеджио и умение играть на музыкальных инструментах в жизни всегда пригодится. Позже они избрали музыку и своей профессиональной стезей. Но попсой стал заниматься только один из мальчиков.При этом, когда Александр вдруг решил переметнуться в певцы, матери это очень не понравилось. "Она мне всегда говорила, что сильного голоса у меня, как, скажем, у Александра Малинина и Николая Баскова нет, – признался Буйнов. – По ее мнению, мне бы только командовать, подобно отцу-майору, а петь совсем нельзя. Ей казалось, что я кричу на сцене". Родительница всякий раз приходила в ужас, когда слышала отпрыска."Но я ведь никогда и не считал себя настоящим исполнителем, – оправдывается музыкант. – Я – музыкант, у которого есть свои произведения".Интересно, что старший брат певца Аркадий, который когда-то работал дирижером Военной академии им. Фрунзе,был продюсером музыкальных программ на телевидении, а на пенсии стал певчим в хоре при деревенской церкви в Подмосковье, тоже никогда одобрял попсовых песен знаменитого родственника. "Лишь после того, как брат услышал в моем исполнении романс, он сказал: "Вот это уже, наконец-то, на что-то похоже", – цитирует Буйнова газета