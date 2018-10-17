Хавбек футбольного клуба Локомотив Дмитрий Тарасов, которого адвокат его бывшей жены Оксаны Осинкиной обвиняет в неуплате алиментов на двух дочерей, ответил на обвинения в своем аккаунте соцсети Instagram. Футболист сообщил, что его дети ни в чем не нуждаются.

Хавбек футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов, которого адвокат его бывшей жены Оксаны Осинкиной обвиняет в неуплате алиментов на двух дочерей, ответил на обвинения в своем аккаунте соцсети Instagram. Футболист сообщил, что "его дети ни в чем не нуждаются"."Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил – не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей( у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно", — пишет Тарасов.Посмотреть эту публикацию в InstagramТак всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил- не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей( у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все.