Не успела общественность прийти в себя от вида старых дырок Аллы Пугачевой (речь идет о ее модных джинсах), как напомнил о себе ее молодой муж Максим Галкин. Юморист обнародовал такую пикантную фотографию, что у фанатов просто дух захватило.

Не успела общественность прийти в себя от вида старых дырок Аллы Пугачевой (речь идет о ее модных джинсах), как напомнил о себе ее молодой муж Максим Галкин. Юморист обнародовал такую пикантную фотографию, что у фанатов просто дух захватило.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил кадр, сделанный во время съемки очередного выпуска развлекательного шоу "Лучше всех!" На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем синем спортивном костюме. Завершили образ шапочка и солнцезащитные очки."Биатлонист задержал дыхание 😂" – коротко подписал кадр Максим Галкин. А вот многочисленные поклонники оказались куда разговорчивее. Фанаты не смогли остаться равнодушными от степени обтягиваемости одежды шоумена.Красавчик...", "На балеруна похожи больше...", "Какой сексуальный биатлонист!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ракушку Алла подложила?", "Да, какой там биатлонист! ИНОПЛАНЕТЯНИН ! Вот!", "Постройнел, похорошел", "Когда самку увидел", "Максим хотел показать, что животика нет, наверное...", "Эх повезло алле борисовне!!! Тако богатство", "Ну да пиписька конечно класс,повезло старушке с таким принцом", "Вах, вах, вах... какой мужчина!!!!!", "Походу, все смотрели не на костюм, а на одно место у Галкина", – с юмором отнеслись к фотографии шоумена пользователи Сети.Многие высказали убеждение, что этим снимком Галкин "заткнул" "старые дырки" Пугачевой. Ранее в Сети Примадонна вызвала ажиотаж фотографией, на которой запечатлена в легкой белой блузке. обнажающей плечи, и дырявых джинсах, специально состаренных.Отметим, что сейчас такая модель джинсов пользуется бешеным успехом. Причем рваные штаны носят люди всех возрастов. А фанаты Аллы Пугачевой, отметим, особенно рады, что их кумир наконец сняла надоевшие бесформенные балахоны и стал одеваться очень модно.