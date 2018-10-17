Не поделят землю. Вот уже пять лет соседи не могут определиться с границами своих территорий. Дело дошло до суда. Вот только и после решения, вынесенного служителями Фемиды, проигравшая сторона продолжает настаивать на своей правоте. Какие у них для этого основания? Подробности земельных споров в нашем следующем материале.

Не поделят землю. Вот уже пять лет соседи не могут определиться с границами своих территорий. Дело дошло до суда. Вот только и после решения вынесенного служителями Фемиды проигравшая сторона продолжает настаивать на своей правоте. Какие у них для этого основания? Подробности земельных споров в нашем следующем материале.(д. Конино, Собинский район)Александр Субачев до сих пор не понимает, где его участок, а где соседки. Женщина регулярно то поставит забор, то уберёт, и всегда разделительная металлическая стека появляется на новом месте. Причём сдвигается она исключительно на его землю."Граница должна была проходить вот так. Через дом и напрямую". - "По этому забору?" - "Ну ещё даже туда вглубь сместить сантиметров на 20-30, вот прямая".Этот участок Александру Субачеву достался по наследству ещё в 2007 году. В документах границы территории были чётко обозначены. Приехал Александр с женой знакомиться с приданным спустя семь лет. Проведя осмотр, cупруги обнаружили, что часть дома соседки стоит на их земле, а забор вплотную прилегает к их гаражу.Александр Субачев, собственник земельного участка: "К гаражу она приложила забор свой старый, и у меня вся стена гаража промокла, и штукатурка отваливалась. Вот мы с ней встретились, я говорю: "Надежда, ты, наверное, на мой земельный участок залезла", а она сказала, что это её земельный участок".Субачевы утверждают: часть соседского дома стоит на их земле. Неправомерно установлен и забор. В подтверждение своих слов показывают правоустанавливающие документы. К тому же на их стороне Росреестр. Специалисты приходили, обследовали участки, сверяли данные и делали заключение."По результатам проверочных мероприятий гражданка Середюк Н.Н была неоднократно привлечена к административной ответственности, в том числе и за неисполнение предписаний, выдаваемых инспекторами государственного земельного надзора" (из ответа регионального управления Росреестра).Полюбовно договориться с соседкой Субачевы не смогли. На все их доводы она заявляла одно: "Дом стоит на моей земле, двигаться никуда не буду".Надежда Середюк, собственница соседнего земельного участка: "Всё на моей земле стоит. Дом построен в 90-х годах, построил мой муж в 90-х годах ещё при живых их родителях. Как же его родители живые стали бы говорить: "А что это вы, строите дом?" Им надо дом ломать. Они меня замучили, замучили!"Субачевы обратились в Собинский городской суд с иском об освобождении самовольно занятого земельного участка. Вот только первичные правоустанавливающие документы у истцов во внимание не приняли. Да и выводы специалистов регионального земельного управления были сделаны в результате реестровой ошибки, пояснил судья в своём решении. Чтобы всё-таки определить границу, была назначена экспертиза, которую проводил эксперт владимирского бюро судебной экспертизы.Татьяна Субачева, супруга собственника земельного участка: "Экспертиза устанавливает, что по фасаду наша граница земельного участка составляет 15,66, а по правоустанавливающим документам там указано 17 метров. А у Середюк не 25, как по первичным документам, а 26,36 сантиметров. Очевиден факт, что у неё прибыло, у нас убыло".Мало того, что Субачевы лишились части земли, так теперь им ещё и землемером платить придётся. Потратить придётся порядка 20 тысяч рублей."Нам нужно делать межевание земельного участка по новым границам, которые устанавливает суд с координатами точек. Сколько таких точек? 9, и каждая стоит? Около двух тысяч за то, что мы не строили ничего на её участке, землю не крали и мы виноваты остались. То, что мы обратились в суд за защитой конституционных прав и законных интересов".Субачевы считают, что всё-таки правда на их стороне. Они уже написали жалобу на решение судьи Собинского городского суда областным служителям Фемиды. Теперь судьи вышестоящей инстанции будут рассматривать их апелляцию.