Комитет
нижней палаты по бюджету и другие думские комитеты в рамках
подготовки к первому чтению проекта федерального бюджета на 2019-2021
годы приступили к рассмотрению государственных программ совместно с
представителями правительства. В числе первых обсуждалась
госпрограмма по развитию науки и технологий.
Комитет
нижней палаты по бюджету и другие думские комитеты в рамках
подготовки к первому чтению проекта федерального бюджета на 2019-2021
годы приступили к рассмотрению государственных программ совместно с
представителями правительства. В числе первых обсуждалась
госпрограмма по развитию науки и технологий.
В
соответствии с поручениями главы правительства государственные
программы представляют или министры, или ответственные за национальные
проекты лица. Одно из профильных ведомств в рамках рассмотрения госпрограмм – министерство науки и высшего образования.
Комментируя
итоги обсуждения, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей
Макаров отметил убедительный доклад руководителя ведомства Михаила Котюкова по этой госпрограмме. Законодатель высоко оценил состоявшееся обсуждение.
"Свою
позицию изложила Счетная палата, профильный комитет. И мне кажется, мы
нашли очень важные точки соприкосновения, по которым в дальнейшем будет
продолжена работа", – подчеркнул Макаров.
Парламентарий
сообщил, что по итогам исполнения бюджета эта программа будет
доработана министерством науки и после этого представлена в нижней
палате. "И профильный комитет, и комитет по бюджету рассмотрят уже в
полном виде государственную программу", – сказал он.
В свою очередь, Котюков
отметил, что госпрограмма развития науки и технологий полностью
включает в себя задачи соответствующего нацпроекта. В следующем году,
отметил министр, объем средств на ее реализацию превысит 680 миллиардов и
будет увеличиваться с каждым последующим годом.
По
словам главы ведомства, программа предусматривает мероприятия по
развитию научной инфраструктуры, обновлению материальной базы. Важная ее
часть связана с развитием кадрового потенциала. "Это и поддержка
университетов, это и поддержка научных коллективов, и создание новых
молодежных лабораторий, которые будут вести исследования на самом
серьезной уровне", – уточнил Котюков. В конце обсуждения министр поблагодарил депутатов за конструктивный диалог.
Накануне,
15 октября, профильный комитет рассмотрел проекты законов о бюджетах
внебюджетных фондов. В них нашли свое отражение предложения главы
государства по пенсионной системе, положения майских указов.
"Это расходы, связанные с обороной и безопасностью страны, и их самым
внимательным образом рассмотрели представители трех комитетов: по
безопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а также всех четырех
парламентских фракций", – отметил Андрей Макаров.
Напомним,
проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Проектом главного
финансового закона страны предусмотрены в следующем году доходы в
размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом
рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2
миллиарда рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в следующем году составит почти два триллиона рублей.
Новшество
этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту
нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.
Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной
адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты
распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие
материалы.
Ранее
Вячеслав Володин сообщил, что в первом чтении проект федерального
бюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Он озвучил и предварительные
сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе
чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября",
– рассказал законодатель.