Комитет нижней палаты по бюджету и другие думские комитеты в рамках подготовки к первому чтению проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы приступили к рассмотрению государственных программ совместно с представителями правительства. В числе первых обсуждалась госпрограмма по развитию науки и технологий.

Комитетнижней палаты по бюджету и другие думские комитеты в рамкахподготовки к первому чтению проекта федерального бюджета на 2019-2021годы приступили к рассмотрению государственных программ совместно спредставителями правительства. В числе первых обсуждаласьгоспрограмма по развитию науки и технологий.соответствии с поручениями главы правительства государственныепрограммы представляют или министры, или ответственные за национальныепроекты лица. Одно из профильных ведомств в рамках рассмотрения госпрограмм – министерство науки и высшего образования.Комментируяитоги обсуждения, глава думского комитета по бюджету и налогам АндрейМакаров отметил убедительный доклад руководителя ведомства Михаила Котюкова по этой госпрограмме. Законодатель высоко оценил состоявшееся обсуждение."Своюпозицию изложила Счетная палата, профильный комитет. И мне кажется, мынашли очень важные точки соприкосновения, по которым в дальнейшем будетпродолжена работа", – подчеркнул Макаров.Парламентарийсообщил, что по итогам исполнения бюджета эта программа будетдоработана министерством науки и после этого представлена в нижнейпалате. "И профильный комитет, и комитет по бюджету рассмотрят уже вполном виде государственную программу", – сказал он.В свою очередь, Котюковотметил, что госпрограмма развития науки и технологий полностьювключает в себя задачи соответствующего нацпроекта. В следующем году,отметил министр, объем средств на ее реализацию превысит 680 миллиардов ибудет увеличиваться с каждым последующим годом.Пословам главы ведомства, программа предусматривает мероприятия поразвитию научной инфраструктуры, обновлению материальной базы. Важная еечасть связана с развитием кадрового потенциала. "Это и поддержкауниверситетов, это и поддержка научных коллективов, и создание новыхмолодежных лабораторий, которые будут вести исследования на самомсерьезной уровне", – уточнил Котюков. В конце обсуждения министр поблагодарил депутатов за конструктивный диалог.Накануне,15 октября, профильный комитет рассмотрел проекты законов о бюджетахвнебюджетных фондов. В них нашли свое отражение предложения главыгосударства по пенсионной системе, положения майских указов."Это расходы, связанные с обороной и безопасностью страны, и их самымвнимательным образом рассмотрели представители трех комитетов: побезопасности, по обороне и по бюджету и налогам, а также всех четырехпарламентских фракций", – отметил Андрей Макаров.Напомним,проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Проектом главногофинансового закона страны предусмотрены в следующем году доходы вразмере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годомрост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2миллиарда рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в следующем году составит почти два триллиона рублей.Новшествоэтого года связано с тем, что значительная часть материалов по проектунового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральнойадресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчетыраспределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другиематериалы.РанееВячеслав Володин сообщил, что в первом чтении проект федеральногобюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Он озвучил и предварительныесроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второечтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября",– рассказал законодатель.