Депутаты Госдумы выразили соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже. Законодатели почтили память погибших минутой молчания.

ДепутатыГосдумы выразили соболезнования родным и близким жертв взрыва вКерченском политехническом колледже. Законодатели почтили памятьпогибших минутой молчания."Необходимовысказать слова соболезнования родным и близким жертв и, конечно,пожелать выздоровления тем, кто сегодня был ранен", – сказал заместительпредседателя Госдумы Сергей Неверов.Глубокиесоболезнования родным и близким погибших выразил и президент РоссииВладимир Путин. Глава государства поручил при необходимости обеспечитьтранспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущиеклиники страны, в том числе в Москву.Также президент дал поручение Федеральной службе безопасности и следственным органам установить причины произошедшего.результате трагедии, по предварительным данным, погибли 10 человек,десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Перваяверсия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось,что здание не было газифицировано. Рассматривается также версиятеррористического акта.Междутем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Какрассказала представитель ведомства Светлана Петренко, взрыв прогремел встоловой учебного заведения. По версии следствия, сработало самодельноевзрывное устройство.