Новый тест поможет медикам точно определить, присутствуют ли в организме пациента бактерии, устойчивые к антибиотикам. Такая диагностика поможет избежать назначения заведомо не подходящих лекарств и правильно спланировать ход лечения.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли разработали новый недорогой диагностический тест, эффективно определяющий в образце мочи бактерии, устойчивые к антибиотикам. Получить результат можно всего за несколько минут."Инфекции, устойчивые к лекарствам, — это тихая эпидемия, ежегодно убивающая больше людей, чем вирус Зика и лихорадка Эбола. Чем быстрее вы начнёте принимать нужный препарат, тем выше шансы на спасение, также ниже вероятность заполучить осложнения", — говорит один из членов исследовательской группы Ли Райли (Lee Riley).Тест назван DETECT, и он обнаруживает в образце мочи молекулярную подпись так называемых супербактерий, то есть тех самых микроорганизмов, спасения от которых у медиков пока нет. Если говорить точнее, то тест фиксирует молекулы вещества под названием бета-лактамаза. Это специфические ферменты, вырабатываемые бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Эти соединения они производят как раз для противодействия токсичному для них препарату.Поясним. Многие распространённые антибиотики раннего поколения, включая пенициллин, амоксициллин и ампициллин, являются бета-лактамными. Их объединяет наличие в структуре β-лактамного кольца. Подобные медикаменты подавляют синтез клеточной стенки бактерий. Лишённые своей "крепости" микроорганизмы, соответственно, не могут размножаться.Некоторые супербактерии научились сопротивляться действию подобных антибиотиков за счёт производства той самой бета-лактамазы.Как говорят учёные, их тест фактически обнаруживает защитные молекулы, которые мешают работе антибиотиков.Отмечается, что учёные не впервые используют этот "трюк" – обнаружение бета-лактамазы. Между тем более ранние разработки были недостаточно чувствительны, чтобы получить "звание" быстрого и лёгкого диагностического инструмента.Предыдущие поколения тестов не могли распознать в исследуемом образце небольшие концентрации бета-лактамазы. По этой причине у медиков могло уходить до трёх дней на анализ образцов в лаборатории. Новая разработка способна значительно ускорить процесс диагностики.Как поясняется в пресс-релиз, DETECT использует ферментативную цепную реакцию, чтобы усилить сигнал от бета-лактамазы. Это помогает быстрее выявлять присутствие ферментов в образцах.Тесту необходим лишь небольшой объём мочи, для анализа которого понадобится всего несколько минут. По итогу станет ясно, присутствуют ли у пациента с бактериальной инфекцией "вредители", устойчивые к антибиотикам.Специалисты провели ряд тестов новой разработки с участием пациентов, страдающих инфекциями мочевыводящих путей. Результаты показали, что у одной четверти из них есть бактерии, устойчивые к антибиотикам.Тест DETECT поможет медикам выявлять пациентов, которым срочно требуются более новые антибиотики. Кроме того, он позволит избежать ненужного назначения новейших препаратов."DETECT […] определяет пациентов, которых можно лечить антибиотиками старого поколения. В результате мы можем не использовать новейшие препараты и замедлить распространение лекарственной устойчивости", — говорит другой исследователь, работавший над проектом Нирен Мурти (Niren Murthy).На сегодняшний день специалисты продолжают совершенствовать тест, чтобы повысить его эффективность. Они надеются, что вскоре DETECT сможет не только определять бактерии, устойчивые к антибиотикам, но и выявлять конкретные штаммы бактерий.По словам Райли, люди смогут в скором времени использовать тест в больнице.Описание разработки представлено в научном издании ChemBioChem.К слову, учёные всего мира всерьёз обеспокоены проблемой устойчивых к антибиотикам бактерий. В прошлом году в докладе правительства Великобритании сообщалось, что к 2050 году супербактерии потенциально способны стать причиной смертей до десяти миллионов человек в год, а в начале этого года ВОЗ опубликовала список устойчивых к антибиотикам приоритетных патогенов – первый подобный документ за всю 69-летнюю историю организации.Специалисты пытаются найти способ решения проблемы. В частности, они предлагают отнять у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам, "вооружать" кислород и даже натравливать патогены друг на друга.Кроме того, учёные призывают перестать злоупотреблять антибиотиками, а в некоторых случаях не пропивать курс медикаментов до конца.