К месту теракта в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.

К месту теракта в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, чтов здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.По неофициальной информации, военные ищут в здании политехническогоколледжа и в непосредственной близости от него взрывные устройства. На кадрах, снятых журналистами видно, что к зданию уже подъехали БТР и несколько машин с военными.Между теместь сведения, что взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Обэтом свидетельствуют показания очевидцев.Свидетели, опрошенные журналистами радиостанцииКерчьFM, рассказывают, что перед взрывом в помещении учебногозаведения была слышна стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные началиходить по кабинетам и стрелять в учеников.Взрывв политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой,взорвалось неустановленное устройство, начиненное металлическими поражающимиэлементами.По данным на 15:00в результате теракта в Керчи 13 человек погибли, еще около 50 пострадали. Восновном среди погибших и пострадавших – дети и подростки. На месте происшествиянаходится глава республики Крым Сергей Аксенов, а из Москвы в Керчь вылетеламинистр здравоохранения Вероника Скворцова.В колледже работаютпредставители всех оперативных служб – спасатели, пожарные, медики иследователи. Следственный комитет России уже квалифицировал взрыв в коллеже кактеракт.Глава республики Сергей Аксенов объявил отрехдневном трауре в Крыму в память опогибших в политехническом колледже. Он начнется 18 октября.