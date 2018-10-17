К месту теракта в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что
в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.
К месту теракта в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не исключено, что
в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.
По неофициальной информации, военные ищут в здании политехнического
колледжа и в непосредственной близости от него взрывные устройства. На кадрах, снятых журналистами видно, что к зданию уже подъехали БТР и несколько машин с военными.
Между тем
есть сведения, что взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об
этом свидетельствуют показания очевидцев.
Свидетели, опрошенные журналистами радиостанции
КерчьFM, рассказывают, что перед взрывом в помещении учебного
заведения была слышна стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали
ходить по кабинетам и стрелять в учеников.
Взрыв
в политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой,
взорвалось неустановленное устройство, начиненное металлическими поражающими
элементами.
По данным на 15:00
в результате теракта в Керчи 13 человек погибли, еще около 50 пострадали. В
основном среди погибших и пострадавших – дети и подростки. На месте происшествия
находится глава республики Крым Сергей Аксенов, а из Москвы в Керчь вылетела
министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В колледже работают
представители всех оперативных служб – спасатели, пожарные, медики и
следователи. Следственный комитет России уже квалифицировал взрыв в коллеже как
теракт.
Глава республики Сергей Аксенов объявил о
трехдневном трауре в Крыму в память о
погибших в политехническом колледже. Он начнется 18 октября.