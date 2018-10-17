Сергей Семенов рассказал о том, с какими ограничениями ему приходится сталкиваться после выхода из тюрьмы. Молодой человек переехал из родного Ульяновска в Самару.

Сергей Семеноврассказал о том, с какими ограничениями ему приходится сталкиваться после выходаиз тюрьмы. Молодой человек переехал из родного Ульяновска в Самару.Парень старается сейчасдистанцироваться от скандальной ситуации, из-за которой год и два месяца провелза решеткой. Он не скрывает, что история с Дианой Шурыгиной навсегда изменилаего жизнь, заставив провести переоценку ценностей.Устроитьсяна работу у Семенова пока не получается. Он признался, что работодатели, узнав,что у него есть судимость, тут же отказывали парню в трудоустройстве. Однако учебуСергей не забросил: сразу после освобождения восстановился в институте, недавноперешел на третий курс.Семенов носит на ноге специальный браслет, отслеживающий местоположение.Он не может выезжать за пределы города проживания, должен находиться дома сдесяти вечера до шести утра, а также не посещать бары и массовые мероприятия.По его мнению, общественные инспектора оказывают на него слишкомсильное давление, которое "доходит до маразма" "То есть, я еще не успел из домавыйти, а мне уже приходится какую-то бумажку подписывать", – цитирует молодогочеловекаСергей признался, что у него осталась обида на Диану Шурыгину и еесемью, которые перевернули его жизнь. Но он старается искоренить это чувство. Несмотряна все произошедшее, вера в девушек у Семенова осталась.Парень рассказал, что встретил свою любовь. "Я уже нашел ту самуюединственную и неповторимую. Откровенно говоря, она является еще одной причиноймоего переезда с Самару. С ней я действительно счастлив", – заключил Сергей.Напомним, имя СергеяСеменова в январе 2017 года узнала вся страна. Тогда 21-летнего студентаобвинила в изнасиловании Диана Шурыгина. История возымела беспрецедентный общественныйрезонанс. Люди разделились на два лагеря: одни приняли сторону девушки, адругие до сих пор остались на стороне молодого человека, которого, как онисчитают, Диана спровоцировала.