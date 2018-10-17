Сергей Семенов
рассказал о том, с какими ограничениями ему приходится сталкиваться после выхода
из тюрьмы. Молодой человек переехал из родного Ульяновска в Самару.
Сергей Семенов
рассказал о том, с какими ограничениями ему приходится сталкиваться после выхода
из тюрьмы. Молодой человек переехал из родного Ульяновска в Самару.
Парень старается сейчас
дистанцироваться от скандальной ситуации, из-за которой год и два месяца провел
за решеткой. Он не скрывает, что история с Дианой Шурыгиной навсегда изменила
его жизнь, заставив провести переоценку ценностей.
Устроиться
на работу у Семенова пока не получается. Он признался, что работодатели, узнав,
что у него есть судимость, тут же отказывали парню в трудоустройстве. Однако учебу
Сергей не забросил: сразу после освобождения восстановился в институте, недавно
перешел на третий курс.
Семенов носит на ноге специальный браслет, отслеживающий местоположение.
Он не может выезжать за пределы города проживания, должен находиться дома с
десяти вечера до шести утра, а также не посещать бары и массовые мероприятия.
По его мнению, общественные инспектора оказывают на него слишком
сильное давление, которое "доходит до маразма" "То есть, я еще не успел из дома
выйти, а мне уже приходится какую-то бумажку подписывать", – цитирует молодого
человека
Сергей признался, что у него осталась обида на Диану Шурыгину и ее
семью, которые перевернули его жизнь. Но он старается искоренить это чувство. Несмотря
на все произошедшее, вера в девушек у Семенова осталась.
Парень рассказал, что встретил свою любовь. "Я уже нашел ту самую
единственную и неповторимую. Откровенно говоря, она является еще одной причиной
моего переезда с Самару. С ней я действительно счастлив", – заключил Сергей.
Напомним, имя Сергея
Семенова в январе 2017 года узнала вся страна. Тогда 21-летнего студента
обвинила в изнасиловании Диана Шурыгина. История возымела беспрецедентный общественный
резонанс. Люди разделились на два лагеря: одни приняли сторону девушки, а
другие до сих пор остались на стороне молодого человека, которого, как они
считают, Диана спровоцировала.