Глава администрации Владимира предложил обсудить предстоящую реновацию парка «Добросельский». Дизайн-проект уже разработан, и проектировщики приступают к расчетам сметной стоимости предстоящих работ. Однако, по убеждению Андрея Шохина, концептуальные предложения архитекторов сначала нужно обсудить с горожанами. Глава администрации считает, что обновленный парк, площадью 17,5 гектаров, должен быть современным и удобным для жителей любого возраста. Главный вход в парк будет со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта.

Глава администрации Владимира предложил обсудить предстоящую реновацию парка «Добросельский». Дизайн-проект уже разработан, и проектировщики приступают к расчетам сметной стоимости предстоящих работ. Однако, по убеждению Андрея Шохина, концептуальные предложения архитекторов сначала нужно обсудить с горожанами. Глава администрации считает, что обновленный парк, площадью 17,5 гектаров, должен быть современным и удобным для жителей любого возраста. Главный вход в парк будет со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Сохранятся и привычные для горожан боковые входы. Парк разделят на несколько зон - для тихого отдыха, активного, для детей. Появятся амфитеатр, аттракционы, ярмарка, а также зона для выгула собак. «За» или «против» предложений проектировщиков можно высказаться на официальном сайте администрации города Владимира vladimir-city.ru.