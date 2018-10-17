Студент, устроивший кровавую бойню в керченском колледже, хотел убить сотни человек. У него был огромный арсенал патронов, а в здании учебного заведения он установил несколько мощных взрывных устройств.

Студент,устроивший кровавую бойню в керченском колледже, хотел убить сотни человек. Унего был огромный арсенал патронов, а в здании учебного заведения он установилнесколько мощных взрывных устройств.18-летнийВладислав Росляков основательно подготовился к атаке на собственный колледж.Причины, побудившие его развязать кровавую бойню, предстоит выяснить следствию.Ноуже к вечеру 17 октября стало известно, что молодой человек пришел в учебноезаведение с двумя большими рюкзаками. В них были помповое охотничье ружье 12-гокалибра, несколько сотен патронов к нему и, как минимум, два взрывныхустройства большой мощности, начиненные металлическими поражающими элементами.счастью, сработала только одна бомба, а большую часть патронов Росляковрасстрелять по каким-то причинам не успел. Он покончил жизнь самоубийствампосле того как сделал несколько выстрелов по ученикам и подорвал в столовойодно взрывное устройство.Поданным телеканала "Россия 24", взрывотехники час назад обезвредилинеразорвавшуюся в колледже бомбу и продолжат посики взрывных устройств.Между тем по информации радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент пришелв колледж для того, чтобы убить свою возлюбленную. Правда, эта версия покаплохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения и беспорядочнойстрельбой по учащимся.По данным на18:30 мск от действий стрелка погибли 19 человек, более 50-ти получили ранения.Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "убийство двухи более лиц общеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октябрярешением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.