Студент,
устроивший кровавую бойню в керченском колледже, хотел убить сотни человек. У
него был огромный арсенал патронов, а в здании учебного заведения он установил
несколько мощных взрывных устройств.
Студент,
устроивший кровавую бойню в керченском колледже, хотел убить сотни человек. У
него был огромный арсенал патронов, а в здании учебного заведения он установил
несколько мощных взрывных устройств.
18-летний
Владислав Росляков основательно подготовился к атаке на собственный колледж.
Причины, побудившие его развязать кровавую бойню, предстоит выяснить следствию.
Но
уже к вечеру 17 октября стало известно, что молодой человек пришел в учебное
заведение с двумя большими рюкзаками. В них были помповое охотничье ружье 12-го
калибра, несколько сотен патронов к нему и, как минимум, два взрывных
устройства большой мощности, начиненные металлическими поражающими элементами.
К
счастью, сработала только одна бомба, а большую часть патронов Росляков
расстрелять по каким-то причинам не успел. Он покончил жизнь самоубийствам
после того как сделал несколько выстрелов по ученикам и подорвал в столовой
одно взрывное устройство.
По
данным телеканала "Россия 24", взрывотехники час назад обезвредили
неразорвавшуюся в колледже бомбу и продолжат посики взрывных устройств.
Между тем по информации радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент пришел
в колледж для того, чтобы убить свою возлюбленную. Правда, эта версия пока
плохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения и беспорядочной
стрельбой по учащимся.
По данным на
18:30 мск от действий стрелка погибли 19 человек, более 50-ти получили ранения.
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "убийство двух
и более лиц общеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября
решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.