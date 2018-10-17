Ученые из Университета Джорджии в США доказали, что кесарево сечение может спровоцировать нарушения развития мозга у детей. Обнаруживается это уже в первые дни жизни.

Ученые из Университета Джорджии в США доказали, что кесарево сечение может спровоцировать нарушения развития мозга у детей. Обнаруживается это уже в первые дни жизни.Такая операция, по мнению американских исследователей, приводит к появлению в мозгу ребенка микроповреждений. Массово гибнут нейроны – клетки нервной системы, которые отвечают за получение и передачу информации с помощью электрических импульсов. Мозг перестает принимать сигналы, идущие по нервным окончаниям.Ученые провели эксперимент на мышах. Часть грызунов появилась на свет естественным путем, другая часть – с помощью кесарева сечения. У второй группы нейроны гибли в течение последующих трех дней. Их иммунитет долго не мог прийти в норму. Эти нарушения повлияли и на поведении потомства. Они стали быстро толстеть, изменился характер их "плача". Ученые считают, что полученные результаты можно отнести и к детям. После этой операции организм ребенка перестает учиться сопротивляться инфекциям, передает .Напомним, что в июле прошлого года в Амурском областном перинатальном центре жительнице Благовещенска неудачно сделали кесарево сечение. Девушка чуть не погибла после операции. У нее возникли осложнения, после чего врачи удалили ей матку и маточные трубы.