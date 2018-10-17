Сохранить наследие прошлого. В Центральной городской библиотеке прошла презентация справочника-путеводителя Исторические кладбища Владимира. Работа над книгой длилась почти 30 лет. Первая посвящена Князь-Владимирскому некрополю. Тему продолжит Игорь Липский.

Сохранить наследие прошлого. В Центральной городской библиотеке прошла презентация справочника-путеводителя "Исторические кладбища Владимира". Работа над книгой длилась почти 30 лет. Первая посвящена Князь-Владимирскому некрополю. Тему продолжит Игорь Липский.В своём справочнике-путеводителе сотрудники владимирского краеведческого отдела Центральной городской библиотеки постарались собрать сведения об основных некрополях города в период с древнейших времён до 1966 года. Именно тогда закрыли первое общегородское Князь-Владимирское кладбище. Через 20 лет его могли ликвидировать. На защиту городского кладбища встали владимирские краеведы. По словам исследователей, никто не верил, что это кладбище можно сохранить. Основную задачу краеведы видели в благоустройстве и сохранении наследия этого памятника культуры. Из этого в дальнейшем и появилась идея сбора информации о том, кто захоронен на Князь-Владимирском кладбище. Проект реализовали на деньги гранта от администрации города.Валентина Титова, работник отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки: "Поэтому сведения о достаточно известных людях, там у нас похоронены художники, актёры, деятели народного хозяйства, управленцы, репрессированные, купцы. То есть о них нужно было создать какие-то очерки. Несколько сотен таких очерков".Информацию владимирские краеведы собирали с помощью анкетирования. Владимирцам, чьи родственники захоронены на Князь-Владимирском кладбище, предложили рассказать о жизни предков. Опросить удалось пять тысяч человек. Среди них - Олег Мамаев. Об анкетировании прочитал в газете ещё в 2002 году. Решил присоединиться. А позже и вовсе связал свою жизнь с краеведением - вступил в краеведческий клуб "Добросельский".Олег Мамаев, участник краеведческого клуба "Добросельский": "Данные я немного собрал о тех, кого знал: по месту жительства, по учёбе, ну и так, знакомых. Тоже я давал немного информации. Но основной труд, конечно, - это был гигантский труд - на плечах этих женщинах".В справочник вошли небольшие очерки об известных владимирцах, видных деятелях прошлого, а также списки всех, о ком найти информацию не удалось. Тираж издания - 1000 экземпляров. Несколько книг "Исторические кладбища Владимира" передали в библиотеках областного центра. Сейчас владимирские краеведы ищут средства на печать второй книги из этой серии. В неё вошли сведения о древнерусских некрополях Владимира. Среди них некрополь Успенского собора, Рождественского и Княгинина монастыря. Также в книге можно будет найти информацию о ликвидированных кладбищах.