Невозможно
представить, чтобы 18-летний юноша в одиночку смог подготовить и воплотить в
жизнь то, что произошло сегодня в Керченском политехническом колледже. Не
исключено, что студент Владислав Росляков находился под чьим-то психологическим
давлением или выполнял злую волю неизвестных преступников.
Невозможно
представить, чтобы 18-летний юноша в одиночку смог подготовить и воплотить в
жизнь то, что произошло сегодня в Керченском политехническом колледже. Не
исключено, что студент Владислав Росляков находился под чьим-то психологическим
давлением или выполнял злую волю неизвестных преступников.
За
месяц до кровавой бойни, которую Росляков устроил в родном учебном заведении,
он получил лицензию на право владения охотничьим оружием. Какое точно ружье –
автоматическое или полуавтоматическое – он приобрел в оружейном магазине, пока
неизвестно, но следователи называли калибр оружия – 12-ый.
С
таким ружьем обычно ходят на среднюю и крупную дичь. Одного выстрела хватит на
то, чтобы убить крупную птицу или смертельно ранить кабана, волка, лисицу и
даже лося. Стоит сразу оговориться, что лицензия на охотничье оружие запрещает ношение
ружья в любом состоянии в общественных местах, а заряжать его можно только непосредственно
на месте охоты.
Очевидно,
что студент Росляков покупал ружье не для стрельбы по уткам. Иначе зачем он
взял в дополнении к нему несколько сотен патронов. Как выяснилось, не только
их: в двух набитых рюкзаках он принес в колледж еще и несколько взрывных
устройств. К счастью, привести в действие ему удалось только одно.
Спокойно
пройдя мимо тетушки-вахтера, будущий убийца расставил на первом этаже
взрывчатые устройства, начиненные поражающими элементами, а затем начал
хладнокровно стрелять по своим однокурсникам. В какой– то момент Росляков
привел в действие самодельную бомбу, а потом совершил самоубийство.
Точную
хронологию случившегося еще установят следователи, но уже сейчас ясно, что 18-летний
парень не мог подготовить и совершить такое преступление в одиночку. Даже, если
учесть, что он учился в техническом колледже, знаний для сборки СВУ с
поражающими элементами у него было недостаточно.
В
этой связи напрашивается вопрос – кто мог вдохновить Рослякова, помочь ему, а
может, с помощью шантажа и угроз заставить реализовать кровавый план? Версий
здесь вполне наберется с десяток, но если отбросить конспирологические,
связанные с инопланетянами и воздействием электромагнитных волн, то остаются
три.
На
фоне последних событий, связанных с предоставлением автокефалии Украинской
православной церкви, Киеву сейчас очень выгодна дестабилизация ситуации в
России и особенно в Крыму. Вполне возможно, что руку к бойне в керченском
колледже могли приложить украинские диверсанты, которые по каким-то причинам не
смогли совершить теракт или диверсию самостоятельно.
Также
не исключено, что в Крыму действует своя подпольная сеть, к примеру,
руководимая опальными лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой
Джемилевым, сбежавшими во время крымской весны на Украину. Ведь задержание того
же режиссера Олега Сенцова сразу же после событий 2014 года доказало, что
диверсанты там есть и они готовы совершать теракты.
И
наконец, как это не странно звучит, не исключена рука Вашингтона в этой трагической
истории. Достаточно вспомнить, для подготовки убийства лидера ДНР Александра
Захарченко использовались технологии и взрывчатка, имеющие американский след.
Штатам тоже выгодна дестабилизация в Крыму на фоне церковного раскола.
Можно
с уверенностью сказать, что следователи найдут причины, побудившие студента
керченского колледжа совершить массовое убийство. Глава СКР Александр Бастрыкин
уже дал поручение проверить, мог ли устроивший взрыв и стрельбу Владислав
Росляков находиться под чьим-нибудь влиянием.