Невозможно представить, чтобы 18-летний юноша в одиночку смог подготовить и воплотить в жизнь то, что произошло сегодня в Керченском политехническом колледже. Не исключено, что студент Владислав Росляков находился под чьим-то психологическим давлением или выполнял злую волю неизвестных преступников.

Невозможнопредставить, чтобы 18-летний юноша в одиночку смог подготовить и воплотить вжизнь то, что произошло сегодня в Керченском политехническом колледже. Неисключено, что студент Владислав Росляков находился под чьим-то психологическимдавлением или выполнял злую волю неизвестных преступников.Замесяц до кровавой бойни, которую Росляков устроил в родном учебном заведении,он получил лицензию на право владения охотничьим оружием. Какое точно ружье –автоматическое или полуавтоматическое – он приобрел в оружейном магазине, поканеизвестно, но следователи называли калибр оружия – 12-ый.таким ружьем обычно ходят на среднюю и крупную дичь. Одного выстрела хватит нато, чтобы убить крупную птицу или смертельно ранить кабана, волка, лисицу идаже лося. Стоит сразу оговориться, что лицензия на охотничье оружие запрещает ношениеружья в любом состоянии в общественных местах, а заряжать его можно только непосредственнона месте охоты.Очевидно,что студент Росляков покупал ружье не для стрельбы по уткам. Иначе зачем онвзял в дополнении к нему несколько сотен патронов. Как выяснилось, не толькоих: в двух набитых рюкзаках он принес в колледж еще и несколько взрывныхустройств. К счастью, привести в действие ему удалось только одно.Спокойнопройдя мимо тетушки-вахтера, будущий убийца расставил на первом этажевзрывчатые устройства, начиненные поражающими элементами, а затем началхладнокровно стрелять по своим однокурсникам. В какой– то момент Росляковпривел в действие самодельную бомбу, а потом совершил самоубийство.Точнуюхронологию случившегося еще установят следователи, но уже сейчас ясно, что 18-летнийпарень не мог подготовить и совершить такое преступление в одиночку. Даже, еслиучесть, что он учился в техническом колледже, знаний для сборки СВУ споражающими элементами у него было недостаточно.этой связи напрашивается вопрос – кто мог вдохновить Рослякова, помочь ему, аможет, с помощью шантажа и угроз заставить реализовать кровавый план? Версийздесь вполне наберется с десяток, но если отбросить конспирологические,связанные с инопланетянами и воздействием электромагнитных волн, то остаютсятри.Нафоне последних событий, связанных с предоставлением автокефалии Украинскойправославной церкви, Киеву сейчас очень выгодна дестабилизация ситуации вРоссии и особенно в Крыму. Вполне возможно, что руку к бойне в керченскомколледже могли приложить украинские диверсанты, которые по каким-то причинам несмогли совершить теракт или диверсию самостоятельно.Такжене исключено, что в Крыму действует своя подпольная сеть, к примеру,руководимая опальными лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и МустафойДжемилевым, сбежавшими во время крымской весны на Украину. Ведь задержание тогоже режиссера Олега Сенцова сразу же после событий 2014 года доказало, чтодиверсанты там есть и они готовы совершать теракты.наконец, как это не странно звучит, не исключена рука Вашингтона в этой трагическойистории. Достаточно вспомнить, для подготовки убийства лидера ДНР АлександраЗахарченко использовались технологии и взрывчатка, имеющие американский след.Штатам тоже выгодна дестабилизация в Крыму на фоне церковного раскола.Можнос уверенностью сказать, что следователи найдут причины, побудившие студентакерченского колледжа совершить массовое убийство. Глава СКР Александр Бастрыкинуже дал поручение проверить, мог ли устроивший взрыв и стрельбу ВладиславРосляков находиться под чьим-нибудь влиянием.