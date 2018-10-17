На проходящем в Москве Кубке Кремля произошла первая сенсация. Третья ракетка турнира американка Слоун Стивенс неожиданно проиграла теннисистке из Туниса Унс Джабир.

На проходящем в Москве Кубке Кремля произошла первая сенсация. Третья ракетка турнира американка Слоун Стивенс неожиданно проиграла теннисистке из Туниса Унс Джабир.Стивенс, считавшаяся одной из претенденток на победу, проиграла в двух партиях, взяв всего пять геймов – 2:6, 3:6. Поединок продолжался всего 63 минуты. Слоун Стивенс занимает 8 место в рейтинге ВТА, а Унс Джабир — 101-е.Унс Джабир, которая пробилась в основной турнир через квалификацию, вышла в следующий круг соревнований. Ее соперницей станет эстонка Анетт Контавейт.