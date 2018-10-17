В Москве продолжается традиционный теннисный турнир Кубок Кремля. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в третий круг соревнований, обыграв бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

В Москве продолжается традиционный теннисный турнир Кубок Кремля. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в третий круг соревнований, обыграв бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.Плишкова была посеяна на турнире под вторым номером, Звонарева пробивалась в основную сетку через квалификацию. Но это не помешало Вере одержать уверенную победу 6:1, 6:2. В следующем круге Звонарева сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Анатасией Севастовой (Латвия).Вера Звонарева в десятый раз выступает на Кубке Кремля, но в последний раз она была его участницей в 2011 году. Лучший результат Звонаревой – выход в финал турнира в 2008 году.