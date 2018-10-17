Центр ЛАДА объявляет сезонную акцию 'LADA Vesta. Готовность к любому повороту'.

В течение октября покупателям седанов LADA Vesta предоставляется комплект из 4 зимних шин.



Акция распространяется на все седаны семейства LADA Vesta, включая двухтопливную модификацию LADA Vesta CNG и версию LADA Vesta Cross. Размерность шин будет подбираться в соответствии с комплектацией автомобиля: для LADA Vesta предусмотрены покрышки с посадочным диаметром 15, 16 и 17 дюймов. Выгода для участников акции составит от 18 до 35 тысяч рублей (в зависимости от размера шин).

LADA VESTA: СВОЙ ПУТЬ

Новинка АвтоВАЗа - долгожданная, узнаваемая и в то же время уникальная. Что роднит LADA Vesta со своими собратьями по дороге и что отличает от них?

СТИЛЬ: УЗНАТЬ ИЗ ТЫСЯЧИ

Один из первых журналистов, протестировавших LADA Vesta, сказал, что теперь он не будет употреблять слово «иномарка». Оно больше не имеет смысла, потому что новая LADA уверенно встала на одну ступень с европейскими и азиатскими автомобилями своего класса. Однако встать рядом - не значит полностью слиться с массой себе подобных. LADA Vesta кардинально отличается от всего, что создавала отечественная промышленность раньше. Но своим уникальным стилем, своей адаптацией к России она отличается и от зарубежных аналогов. LADA Vesta открыла свой путь.