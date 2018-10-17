Президента
Украины Петра Порошенко обвинили в террористическом акте в Керченском
политехническом колледже. Пользователи Сети предположили, что лидер Незалежной мог лично отдать приказ украинским спецслужбам.
Президента
Украины Петра Порошенко обвинили в террористическом акте в Керченском
политехническом колледже. Пользователи Сети предположили, что лидер Незалежной мог лично отдать приказ украинским спецслужбам.
"Лично у меня нет сомнений, что в теракте в Керчи виновен Порошенко", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Он предположил, что украинский лидер лично отдал приказ на совершение преступления спецслужбам Незалежной.
По
мнению пользователя, задача Киева – посеять страх на полуострове и
дестабилизировать ситуацию в регионе. "Потом будет хвастаться "перемогой" в канун президентских выборов", – заключил Симонов.
В
организации теракта Киев заподозрили сразу. Известно, что украинское
руководство периодически пыталось (и, скорее всего, продолжает свои
попытки) забросить в Крым диверсантов для совершения террористических
атак. Сколько их задержали российские спецслужбы за прошедшие четыре
года неизвестно, но сообщения об этом иногда всплывали в информационном
поле.
Один из самых известных случаев касается "режиссера" Олега Сенцова,
которому на Украине усиленно лепят имидж мученика. В мае 2014 года он
был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке террористическим актов у
мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. По данным
оперативников, Сенцов
и его подельники были тесно связаны с группами украинских
националистов. Помимо Симферополя они готовили взрывы в Севастополе,
Ялте и других крымских городах.
Сенцов был осужден в России и приговорен к 20 годам колонии. Но на Украине сегодня своя реальность, где черное – это белое, и наоборот. Посему террорист Сенцов для Порошеко – герой, об освобождении которого нынешний украинский лидер не устает напоминать главам иностранных государств.
Таким образом, нынешняя Украина – это государство-террорист, которое поощряет преступные акты в отношении других стран. Усиленно культвирующееся все последние годы чувство ненависти к России, внедрение в сознание граждан Незалежной устойчивого образа "москальского
оккупанта" и поддержка различных националистических организаций привели
к тому, что на Украине выросло и продолжает расти целое поколение
людей, являющихся удобной средой для вербовочной работы спецслужб.
Все
это – прямое следствие проводимой Порошенко внутренней политики. Но все
же крайне сомнительно, что украинский лидер мог лично отдать приказ на
организацию теракта в Керчи. На это есть другие люди. Ниже "рангом", но
уполномоченные на ведение подрывных действий в "стране-агрессоре". И
если наши спецслужбы все-таки найдут ниточки, которые ведут из Керчи в Незалежную, то наказание для этих "уполномоченных" не должно заставить себя ждать.
Напомним,
в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, по
предварительным данным, погибли 13 человек, десятки пострадали, многие
из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв
газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было
газифицировано. Рассматривается также версия террористического акта.
СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, который может быть исполнителем теракта. Телеграм-канал Mash
со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попытке
захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а
затем прогремел взрыв.
Президент
России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить
транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие
клиники страны, в том числе в Москву. Кроме того, Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам установить причины произошедшего.