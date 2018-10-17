Президента Украины Петра Порошенко обвинили в террористическом акте в Керченском политехническом колледже. Пользователи Сети предположили, что лидер Незалежной мог лично отдать приказ украинским спецслужбам.

ПрезидентаУкраины Петра Порошенко обвинили в террористическом акте в Керченскомполитехническом колледже. Пользователи Сети предположили, что лидер Незалежной мог лично отдать приказ украинским спецслужбам."Лично у меня нет сомнений, что в теракте в Керчи виновен Порошенко", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Он предположил, что украинский лидер лично отдал приказ на совершение преступления спецслужбам Незалежной.Помнению пользователя, задача Киева – посеять страх на полуострове идестабилизировать ситуацию в регионе. "Потом будет хвастаться "перемогой" в канун президентских выборов", – заключил Симонов.организации теракта Киев заподозрили сразу. Известно, что украинскоеруководство периодически пыталось (и, скорее всего, продолжает своипопытки) забросить в Крым диверсантов для совершения террористическихатак. Сколько их задержали российские спецслужбы за прошедшие четырегода неизвестно, но сообщения об этом иногда всплывали в информационномполе.Один из самых известных случаев касается "режиссера" Олега Сенцова,которому на Украине усиленно лепят имидж мученика. В мае 2014 года онбыл задержан сотрудниками ФСБ при подготовке террористическим актов умемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. По даннымоперативников, Сенцови его подельники были тесно связаны с группами украинскихнационалистов. Помимо Симферополя они готовили взрывы в Севастополе,Ялте и других крымских городах.Сенцов был осужден в России и приговорен к 20 годам колонии. Но на Украине сегодня своя реальность, где черное – это белое, и наоборот. Посему террорист Сенцов для Порошеко – герой, об освобождении которого нынешний украинский лидер не устает напоминать главам иностранных государств.Таким образом, нынешняя Украина – это государство-террорист, которое поощряет преступные акты в отношении других стран. Усиленно культвирующееся все последние годы чувство ненависти к России, внедрение в сознание граждан Незалежной устойчивого образа "москальскогооккупанта" и поддержка различных националистических организаций привелик тому, что на Украине выросло и продолжает расти целое поколениелюдей, являющихся удобной средой для вербовочной работы спецслужб.Всеэто – прямое следствие проводимой Порошенко внутренней политики. Но всеже крайне сомнительно, что украинский лидер мог лично отдать приказ наорганизацию теракта в Керчи. На это есть другие люди. Ниже "рангом", ноуполномоченные на ведение подрывных действий в "стране-агрессоре". Иесли наши спецслужбы все-таки найдут ниточки, которые ведут из Керчи в Незалежную, то наказание для этих "уполномоченных" не должно заставить себя ждать.Напомним,в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, попредварительным данным, погибли 13 человек, десятки пострадали, многиеиз них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрывгазового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не былогазифицировано. Рассматривается также версия террористического акта.СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, который может быть исполнителем теракта. Телеграм-канал Mashсо ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попыткезахвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, азатем прогремел взрыв.ПрезидентРоссии Владимир Путин поручил при необходимости обеспечитьтранспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущиеклиники страны, в том числе в Москву. Кроме того, Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам установить причины произошедшего.