Мать керченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическом диспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Как выяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын.

Матькерченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическомдиспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Каквыяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын.Галина Росляковаработает в онкологическом диспансере санитаркой. В медицинскоеучреждение отправляли пострадавших в результате атаки на колледж.Днем женщина находилась на рабочем месте, принимала раненых и оказывала им всю необходимую помощь, сообщает телеграм-канал Mash. О том, что стрелком в колледже был ее сын Влад Рослякова не догадывалась до того момента, как в диспансер нагрянули оперативники.настоящее время в доме керченского стрелка ведутся обыски, подъездоцеплен. Правоохранители не исключает, что на съемной квартире, где жилимать с сыном, может быть целый схрон с оружием.Напомним,в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, попредварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многиеиз них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрывгазового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не былогазифицировано.Затемприоритетной стала версия террористического акта. СМИ ссылкой наисточники в правоохранительных органах сообщил о попытке захватазаложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затемпрогремел взрыв.Позжевыяснилось, что стрелком студент четвертого курса колледжа ВладиславРосляков. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже.Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух иболее лиц.СМИвыяснили, что Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. В егозакладках были обнаружены страницы с эротикой, игры-стрелялки и прочийсомнительный контент.