Мать
керченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическом
диспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Как
выяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын.
Мать
керченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическом
диспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Как
выяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын.
Галина Рослякова
работает в онкологическом диспансере санитаркой. В медицинское
учреждение отправляли пострадавших в результате атаки на колледж.
Днем женщина находилась на рабочем месте, принимала раненых и оказывала им всю необходимую помощь, сообщает телеграм-канал Mash. О том, что стрелком в колледже был ее сын Влад Рослякова не догадывалась до того момента, как в диспансер нагрянули оперативники.
В
настоящее время в доме керченского стрелка ведутся обыски, подъезд
оцеплен. Правоохранители не исключает, что на съемной квартире, где жили
мать с сыном, может быть целый схрон с оружием.
Напомним,
в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, по
предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие
из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв
газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было
газифицировано.
Затем
приоритетной стала версия террористического акта. СМИ ссылкой на
источники в правоохранительных органах сообщил о попытке захвата
заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем
прогремел взрыв.
Позже
выяснилось, что стрелком студент четвертого курса колледжа Владислав
Росляков. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже.
Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и
более лиц.
СМИ
выяснили, что Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. В его
закладках были обнаружены страницы с эротикой, игры-стрелялки и прочий
сомнительный контент.