По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» лучшим участковым столицы признан майор полиции Юрий Осипов...

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», по итогам которого лучшим участковым столицы признан майор полиции Юрий Осипов. Более 1000 человек отдали за него свои голоса.Юрий Осипов - участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Тверскому району города Москвы. Более 10 лет служит в органах внутренних дел, 7 из которых отдал службе участковых уполномоченных полиции.За период службы Юрий Викторович не раз слышал в свой адрес слова благодарности, а также не раз поощрялся руководителями Отдела МВД России по Тверскому району, УВД по Центральному округу и ГУ МВД России по г. Москве за достойную и качественную работу.Состояние оперативной обстановки на административном участке Юрия Осипова - стабильное. Участковый и сам проживает в этом районе, а это значит, что административный участок всегда находится в его поле зрения.Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Первый этап выпал на сентябрь. Второй завершился 16 октября. Теперь майор полиции Юрий Осипов будет представлять московскую службу участковых уполномоченных полиции на третьем, уже всероссийском этапе конкурса, который пройдет в формате онлайн-голосования в период с 1 по 10 ноября текущего года. Проголосовать может любой неравнодушный житель России.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве