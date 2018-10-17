Местный житель похитил металлические изделия с приусадебного участка.

6 октября 2018 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 67-летняя местная жительница, сообщившая о том, что с принадлежащего ей приусадебного участка были похищены садовая тележка, чугунная ванна, водопроводные трубы и железные бочки.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 29-летнего безработного жителя города Мурома. В содеянном фигурант сознался.Полицейскими установлено, что подозреваемый, узнав об оставленном без присмотра участке, проник на территорию и похитил инвентарь, часть которого впоследствии сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции.