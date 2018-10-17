Он строил многоквартирный дом без разрешения

Он строил многоквартирный дом без разрешенияАрбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении застройщика к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.Комания ООО «Агрострой плюс» вела строительство многоквартирного дома в Муроме с целью дальнейшего привлечения средств участников долевого строительства без разрешения на осуществление данных действий, - пояснили в прокуратуре.ООО «Агрострой плюс» не согласилось с выводами прокурора и попыталось обжаловать его решение. По его словам, строительство дома не велось, а были лишь подготовительные работы.Однако доводы застройщика признали несостоятельными, а решение Арбитражного суда Владимирской области законным. Размер штрафа оставили прежним.