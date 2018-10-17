Проекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника завоевали призы престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards

Проекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника завоевали призы престижной премии в области событийного туризма Russian Event AwardsВладимиро-Суздальский музей-заповедник стал обладателем двух наград на региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года.Конкурс прошёл 12 и 13 октября в Тамбове. Свои работы там представляли участники из Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов — всего 142 проекта из 26 регионов.Суздальский Музей деревянного зодчества, которому в 2018 году исполняется 50 лет с момента основания, стал первым в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий. Музейно-выставочные комплексы». Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что в Музее регулярно проводятся самые яркие мероприятия событийного туризма Владимирской области — Масленичные гуляния и Праздник Огурца.Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма» завоевал XVIII Международный праздник Огурца, который в 2018 году проходил с 13 по 15 июля. Три года назад праздник уже становился победителем Russian Event Awards, но эксперты вновь отметили его актуальность и масштаб.Благодаря призовым местам на региональном этапе, оба проекта автоматически стали участниками общероссийского финала Национальной премии в области событийного туризма, который пройдет 25 и 26 октября в Нижнем Новгороде.Напомним, в 2017 году Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник выиграл Гран-при Национальной премии Russian Event Awards. Жюри наградило музей специальным дипломом за наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом.