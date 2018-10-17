Голливудская звезда Брэдли Купер поразил знанием детских песен на русском языке. Находясь дома, артист вынужден постоянно слушать Антошку и Учат в школе песенки из русского сериала “Фиксики”.

Голливудская звезда Брэдли Купер поразил знанием детских песен на русском языке. Находясь дома, артист вынужден постоянно слушать "Антошку" и "Учат в школе" песенки из русского сериала “Фиксики”.Мать его дочери Леи русская супер-модель Ирина Шейк, видимо старается приобщать полуторагодовалую наследницу к культуре своей родины. Вероятно ребенок в будущем будет говорить сразу на двух языках: русском и английском. К слову, вскоре, сам того не замечая, на русском заговорит и сам Купер.