Пожилой мужчина, над которым издевались психоневрологической больнице Магнитогорска, скончался. Видео было снято в июле, а скончался пациент в сентябре. Проводится доследственная проверка.

Пожилой мужчина, над которым издевались в психоневрологической больнице Магнитогорска, скончался.Шокирующее видео, которое попало в Интернет, было снято еще в июле. На кадрах видно, как два молодых санитара кидают в пациента тапок, он вскакивает с дивана и бежит за обидчиком, тот от него со смехом уворачивается, а когда мужчина идет обратно к дивану, санитар подбегает сзади и пинает его.В Минздраве Челябинской области назвали произошедшее "вопиющим нарушением прав пациента" и заявили о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами" для действующих лиц видео — сотрудников медучреждения. Главврач больницы рассказал, что раньше к этим санитарам никаких претензий не было.Пресс-секретарь Минздрава региона Мария Хворостова сообщила РИА Новости, что пациент скончался через некоторое время после выписки из больницы. По ее словам, он имел хронические заболевания, связанные не только с психоневрологическим профилем.Информацию о смерти подтвердила и внучка мужчины Любовь Моисеева. Она рассказала, что сейчас семья занимается всеми вопросами, связанными с данным видео.По факту издевательств проводится доследственная проверка.