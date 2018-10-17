После взрыва в Керчи на всех автодорогах Крыма ввели
усиленный режим. Полицейские досматривают всех автомобилистов, в том числе, и на
Крымском мосту.
После взрыва в Керчи на всех автодорогах Крыма ввели
усиленный режим. Полицейские досматривают всех автомобилистов, в том числе, и на
Крымском мосту.
На дорогах выставлены дополнительные посты ДПС,
которые останавливают машины и проверяют водителей. Усиление связано с массовым
убийством в Керчи, где в политехническом колледже один из его студентов
расстрелял своих однокурсников, а затем устроил взрыв с столовой.
Сейчас к месту взрыва в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Не
исключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.
Мощному взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Ее открыл из ружья 22-летний студент четвертого курса.
Его личность пока не установлена. Известно, что молодой человек покончил с
собой после массового убийства.
Взрыв
в политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой,
взорвалось устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.
По
данным на 16:00 в результате атаки студента в Керчи 18 человек погибли, еще
около 50 пострадали. В основном среди погибших и пострадавших – дети и
подростки. Погиб также один из преподавателей учебного заведения.
На месте происшествия
находится глава республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы в Керчь вылетела
министр здравоохранения Вероника Скворцова. В республике Крым с 18 по 20
октября решением главы региона объявлен трехдневный траур.