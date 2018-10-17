После взрыва в Керчи на всех автодорогах Крыма ввели усиленный режим. Полицейские досматривают всех автомобилистов, в том числе, и на Крымском мосту.

После взрыва в Керчи на всех автодорогах Крыма ввелиусиленный режим. Полицейские досматривают всех автомобилистов, в том числе, и наКрымском мосту.На дорогах выставлены дополнительные посты ДПС,которые останавливают машины и проверяют водителей. Усиление связано с массовымубийством в Керчи, где в политехническом колледже один из его студентоврасстрелял своих однокурсников, а затем устроил взрыв с столовой.Сейчас к месту взрыва в Керчи стягиваются войска и бронетехника. Неисключено, что в здании могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства.Мощному взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Ее открыл из ружья 22-летний студент четвертого курса.Его личность пока не установлена. Известно, что молодой человек покончил ссобой после массового убийства.Взрывв политехническом колледже в Керчи произошел на первом этаже в столовой,взорвалось устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.Поданным на 16:00 в результате атаки студента в Керчи 18 человек погибли, ещеоколо 50 пострадали. В основном среди погибших и пострадавших – дети иподростки. Погиб также один из преподавателей учебного заведения.На месте происшествиянаходится глава республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы в Керчь вылетеламинистр здравоохранения Вероника Скворцова. В республике Крым с 18 по 20октября решением главы региона объявлен трехдневный траур.