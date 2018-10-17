Полиция Алтайского края выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Полиция Алтайского края выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Об этом СМИ сообщили представители пресс-центра ГУ МВД России по региону.Поздно вечером 16 октября в Барнауле водитель автомобиля Nissan March не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он совершил наезд на женщину 1988 года рождения и ее сына 2011 года рождения.Женщина и ребенок получили травмы, передает агентство "Интерфакс". В городской больнице №1 им была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.За последние дни в Барнауле это не первое серьезное ДТП. 15 октября пьяный водитель BMW пересек регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Renault. Три пассажира Renault погибли от полученных травм: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, 3-летняя девочка и ее мать – позднее в больнице. Водителя и мужчину-пассажира Renault госпитализировали. Пассажиру BMW врачи оказали помощь на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.