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<a href="http://33live.ru/novosti/17-10-2018-na-pomost-za-kubkom.html" target="_blank">На помост за кубком!</a> - Владимир принимает Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачева. Ожидается, что в них примут участие около 350 спортсменов из 40 городов страны. Ждут также представителей Донецка и Луганска. На 19 октября намечен парад открытия. 20 октября обязательная программа. 21 - произвольная, а 22 октября – финалы в отдельных видах многоборья. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва - по адресу Спортивный переулок, дом 1.