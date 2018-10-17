На северо-востоке Москвы 22-летний молодой человек убил родителей и бабушку. В полиции он рассказал, что убийство произошло во время ссоры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

На северо-востоке Москвы 22-летний парень убил родителей и бабушку.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, убийство произошло в доме на улице Летчика Бабушкина. По предварительной информации, причиной стал бытовой конфликт. Молодой человек пояснил, что убил родственников во время ссоры.По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи.