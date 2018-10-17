За минувшую неделю показатели заболеваемости корью на Украине выросли на 28 процентов. В течение недели заболели корью 707 человек - 518 детей и 189 взрослых.

За минувшую неделю показатели заболеваемости корью на Украине выросли на 28 процентов. Об этом во вторник, 16 октября, сообщили представители пресс-службы министерства здравоохранения страны.Как уточняется, в течение недели заболели корью 707 человек – 518 детей и 189 взрослых. Это на 28 процентов больше, чем на прошлой неделе, передает ТАСС.По данным министерства здравоохранения Украины, с начала года корью заболели 33 тысячи 165 человек (в том числе 19 981 ребенок и 13 184 взрослых). От осложнений кори умерли 14 человек – 10 детей и четверо взрослых.В связи с ростом заболеваемости кори Детский фонд ООН (UNISEF) организовал доставку из Соединенных Штатов Америки на Украину порядка 400 тысяч доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха).По информации министерства здравоохранения страны, причиной распространения заболевания стал массовый отказ населения от профилактических прививок.