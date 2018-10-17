Роскачество определило марки светлых пенных напитков, которые находятся на высоте. Лучшее пиво удалось назвать по результатам исследования.
Роскачество определило марки светлых пенных напитков, которые находятся на высоте. Лучшее пиво удалось назвать по результатам исследования.
Специалисты обследовали продукт на отечественном рынке
на соблюдение требованиям российского законодательства. Лидером среди
40 марок пива оказались бренды Amstel и "Халзан".
Также
лучшими оказались также марки пива Heineken, Stella Artois, "Три медведя",
Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu и Zlaty Bazant,
передает телеканал Однако самой высокой оценки рейтинга – 5,5 балла не
удалось получить никому.
Кроме
того, напитки проверили на содержание солода. В пиве его должно содержаться 80%.
Если же количество этого компонента не достигает данного показателя, то продукт
считается пивным напитком. Проверку на по такому пункту не прошли
марки "Арсенальное", "Омское", "Горьковское", "Свердловское" и "Самара".
Проверку
на брожение пива не прошли марки Efes, "Хамовники", "Сибирская корона" и "Жигули
Барное". Эти продукты содержали мало уксуснокислых эфиров. Эксперты заметили
превышение нормы по плесени у пива Bud.
В
исследовании на приняли участие марки стоимостью от 67 до 260
рублей за литр. Отдельная проверка марок лучшего темного пива намечена на следующий
год.