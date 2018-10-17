Роскачество определило марки светлых пенных напитков, которые находятся на высоте. Лучшее пиво удалось назвать по результатам исследования.

Роскачество определило марки светлых пенных напитков, которые находятся на высоте. Лучшее пиво удалось назвать по результатам исследования.Специалисты обследовали продукт на отечественном рынкена соблюдение требованиям российского законодательства. Лидером среди40 марок пива оказались бренды Amstel и "Халзан".Такжелучшими оказались также марки пива Heineken, Stella Artois, "Три медведя",Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu и Zlaty Bazant,передает телеканал Однако самой высокой оценки рейтинга – 5,5 балла неудалось получить никому.Крометого, напитки проверили на содержание солода. В пиве его должно содержаться 80%.Если же количество этого компонента не достигает данного показателя, то продуктсчитается пивным напитком. Проверку на по такому пункту не прошлимарки "Арсенальное", "Омское", "Горьковское", "Свердловское" и "Самара".Проверкуна брожение пива не прошли марки Efes, "Хамовники", "Сибирская корона" и "ЖигулиБарное". Эти продукты содержали мало уксуснокислых эфиров. Эксперты заметилипревышение нормы по плесени у пива Bud.исследовании на приняли участие марки стоимостью от 67 до 260рублей за литр. Отдельная проверка марок лучшего темного пива намечена на следующийгод.