Американские специалисты назвали пять напитков, которые помогут быстро избавиться от лишних килограммов, сообщает британский таблоид Daily Star.

Американские специалисты назвали пять напитков, которые помогут быстро избавиться от лишних килограммов, сообщает британский таблоид Daily Star.Первое место занял зеленый чай. Исследование показало, что флавоноиды и кофеин, содержащиеся в зеленом чае, положительно влияют на обмен веществ и ускоряют сжигание жира. Для этого необходимо принимать две-три чашки чая в день.На втором месте расположился томатный сок. Женщины, которые употребляли 280 мл томатного сока каждый день, теряли на 50% больше веса, чем те, кто его не употреблял. Этот напиток также понижает уровень холестерина в крови.За ними следует яблочный уксус, который ускоряет метаболизм. Желательно принимать две-три столовые ложки уксуса, разбавленные водой.На четвертом месте специалисты разместили имбирный чай. Он помогает испытывать чувство сытости дольше. Тогда человек начинает есть меньше и теряет лишние килограммы.Пятерку замыкает вода. Употребление воды в малых количествах замедляет процесс пищеварения. Чтобы этого избежать, нужно пить восемь стаканов воды в день.Ранее австралийские ученые поставили под сомнение эффективность специальных чайных напитков для похудения. Специальные чаи не помогут похудеть людям с лишним весом. Эти напитки могут лишь служить дополнением к правильному питанию и занятиям спортом, выяснили исследователи. Вместо них они советуют употреблять обычный черный или зеленый чай.